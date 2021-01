AK OÖ warnt vor "dubiosen" Angeboten für Öltankreinigungen

Hauseigentümer erhielt 400-Euro-Offerte von angeblichem Tanktechniker - Laut Institut für Wärme und Öltechnik Reinigung in der Regel nicht erforderlich

Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK) hat am Freitag vor "dubiosen" Angeboten für Öltankreinigungen gewarnt. Ein verunsicherter Hauseigentümer aus dem Bezirk Freistadt hatte sich jüngst an die Konsumentenschützer gewandt, da ihm ein angeblicher Tanktechniker die Reinigung für 400 Euro empfahl. Die AK verweist auf das Institut für Wärme und Öltechnik (IWO), das betont, dass in der Regel keine derartige Reinigung notwendig sei.

Immer wieder würden Firmen u.a. telefonisch oder per Postwurf die Prüfung und Reinigung der Tanks anbieten. Dazu werde der Behälter leergepumpt, um angebliche Korrosionsschäden festzustellen. Anschließend werde eine Reparatur der Schäden angeboten, indem man eine Innenbeschichtung auftrage. So würden laut AK dann doch kostspielige Aufträge entstehen. Daher rät sie, nur auf behördliche Aufforderungen oder Hinweise des Rauchfangkehrers bezüglich einer Reinigung zu reagieren. Zudem informieren auch das IWO oder Heizöllieferanten über notwendige Prüfungen. Wer sich doch von plötzlich auftauchenden Dienstleistern überrumpeln ließ, könne innerhalb von zwei Wochen von dem Haustürgeschäft zurücktreten, so die Konsumentenschützer.

(S E R V I C E - Nähere Infos unter ooe.konsumentenschutz.at)