AK und ÖGB unterstützen Kampagne für ein Lieferkettengesetz

Auch Greenpeace und Südwind wollen „Unternehmen zur Verantwortung ziehen“

Arbeiterkammer und ÖGB haben am Mittwoch ihre Forderung nach einem Lieferkettengesetz bekräftigt, mit dem Unternehmen für die Einhaltung von Menschen- und Arbeitnehmerrechten sowie Umweltschutzbestimmungen auch bei ihren Lieferanten verantwortlich gemacht werden sollen. Die Kampagne wird u.a. auch von der Umweltschutzorganisation Greenpeace und vom Verein Südwind unterstützt.

"Multinationale Konzerne müssen deshalb endlich die Verantwortung dafür übernehmen, dass Menschen- und Arbeitsrechte entlang der Lieferkette gewahrt werden", forderte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian in einer Mitteilung. Die Corona-Krise habe Engpässe und die starke Abhängigkeit der europäischen Wirtschaft von Importen deutlich gemacht, das biete die Gelegenheit, im System der globalen Lieferketten "aufzuräumen", so Katzian. "Es geht nicht nur um die Gewährleistung der Versorgungssicherheit: "Unternehmen müssen auch auf Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen in ihren globalen Unternehmungen achten."

"Die EU muss Regeln für mehr Sorgfalt vorgeben, um negative Auswirkungen von Unternehmensaktivitäten auf Mensch und Umwelt entlang der Lieferketten zu verhindern", heißt es in der Mitteilung von AK und ÖGB. "Zusätzlich braucht es Haftungsregeln und Verbesserungen beim Zugang zum Recht für Betroffene. Die österreichische Bundesregierung ist aufgefordert, den Vorschlag für eine EU-Rechtsvorschrift zu unterstützen und sich hier aktiv einzubringen!"

Mit einer europaweiten Kampagne (https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/de) soll die EU-Kommission aufgefordert werden, Unternehmen "zur Verantwortung zu ziehen". An der Petition kann man sich noch bis 8. Februar beteiligen. Die entsprechenden Forderungen richten sich auch an die österreichische Regierung (www.menschenrechtebrauchengesetze.at). Die Kampagne wird u.a. auch von Greenpeace und dem Verein Südwind unterstützt.