Aktienindex MDax wird 25 Jahre alt

60 mittelgroße Firmen im Index - Zehn größte MDax-Werte steigen im September im Zuge der DAX-Reform in die deutsche Oberliga auf - DAI warnt: MDax könnte drastisch an Bedeutung verlieren

Deutschlands Aktienindex MDax wird am Dienstag 25 Jahre alt: Am 19. Jänner 1996 startete der Index für mittelgroße Unternehmen mit knapp 2.700 Punkten - inzwischen notiert er an der Börse in Frankfurt am Main bei über 31.100 Punkten. 60 Unternehmen sind im MDax gelistet und folgen hinsichtlich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz auf die 30 größten deutschen Börsen-Unternehmen im Dax.

Die zehn größten MDax-Werte werden im Zuge der DAX-Reform im September in den deutschen Leitindex aufsteigen. Dadurch verliere der MDax "ein Drittel an Marktkapitalisierung und damit drastisch an Bedeutung", warnte am Montag das Deutsche Aktieninstitut (DAI) und forderte "ein zukunftsfähiges Reformkonzept, bei dem die gesamte Indexfamilie in den Blick genommen wird".