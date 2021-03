Aktion "Maskenfreies Einkaufen" fand nicht statt

Sowohl Wiener Polizei als auch Sprecher der Rewe-Gruppe und von Spar Österreich erlangten von keinen Vorkommnissen Kenntnis

Als "Sturm im Wasserglas" hat sich am Freitagabend die Aktion "Maskenfreies Einkaufen" von Corona-Leugnern und Maskenverweigerern entpuppt. Um 18.00 Uhr hätten sich in bestimmten Supermarkt-Filialen in ganz Österreich jeweils im Obst- und Gemüsebereich Aktivisten treffen und gemeinsam ihre FFP2-Masken ablegen sollen. Wie allerdings die Wiener Polizei sowie Unternehmenssprecherinnen der Rewe-Gruppe und von Spar Österreich auf APA-Anfrage erklärten, kam es zu keinen Verstößen.

Es sei bisher kein einziger Vorfall gemeldet worden, bei dem sich einer oder mehrere Maskenverweigerer die beim Einkauf verpflichtend zu tragende FFP2-Maske heruntergerissen hätte, hieß es übereinstimmend. Auch bei einem Lokalaugenschein der APA in einer Interspar- Filiale in Wien-Landstraße waren ausschließlich maskentragende Kunden anzutreffen. Auffallend viel Security-Personal hatte sich allerdings bei den Obst- und Gemüsetheken platziert, vor dem Eingangsbereich waren zusätzlich sogar zwei Polizeibeamte präsent, um allfällige Störenfriede kraft Gesetzes aus dem Verkehr zu ziehen.