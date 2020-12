Aktionskünstler will US-Präsident Trump Beine machen

Bildhauer Rainer Opolka stellte Figuren am Brandenburger Tor in Berlin auf

Mit Kunst gegen Donald Trump: Der Aktionskünstler Rainer Opolka will mit mehreren "Bronzekriegern" dem bevorstehenden Auszug des US-Präsidenten aus dem Weißen Haus Beine machen. Der Bildhauer stellte am Mittwoch die Figuren am Brandenburger Tor in Berlin auf, in der Nähe der US-Botschaft.

Die je 300 Kilo schweren Figuren trugen Augenklappen und Perücken, die an Trumps Frisur erinnerten. Auf Schildern waren englische Botschaften zu lesen, unter anderem: "Sehr geehrter Herr Präsident, können Sie bitte in diesen Spiegel schauen? Was sehen Sie?"

Sollte Trump an der Einführungszeremonie des gewählten Präsidenten Joe Biden teilnehmen, wolle er ihm zehn Skulpturen zukommen lassen. Die US-Wahlleute hatten am Montag die Wahl Bidens zum neuen Präsidenten bestätigt.

Opolka hatte zuletzt ein Konzert mit dem Pianisten Igor Levit in Potsdam organisiert, um gegen die Wahl des neuen AfD-Fraktionsvorsitzenden im Brandenburger Landtag zu protestieren.