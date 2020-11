Aktivist in Moskau band sich aus Protest ans Kreuz

Zur Unterstützung politischer Gefangener in Russland hat ein Aktivist nahe dem Hauptgebäude des Inlandsgeheimdienstes FSB in Moskau mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen gesorgt - und muss dafür 15 Tage ins Gefängnis. In Anlehnung an die Kreuzigung Jesu ließ sich Pawel Krissewitsch in der Nacht zum Freitag an ein Kreuz binden.

Der Aktionskünstler selbst stand auf einem Hocker. Vor seinen Füßen wurden Bücher in Brand gesetzt, wie Fotos zeigten, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden.

Dabei habe es sich um eine harmlose, bei niedriger Temperatur brennende Flüssigkeit gehandelt, sagten seine Mitarbeiter. Auf einem der Bücher stand demnach "Der Fall von Boris Nemzow". Der Regierungskritiker war 2015 in der Nähe des Kremls erschossen worden. Menschenrechtler in Russland beklagen seit langem ein immer härteres Vorgehen des Machtapparats gegen Aktivisten und Oppositionelle.

Der Aktivist Krissewitsch muss in Ordnungshaft, wie das Portal Owd-Info am Freitag berichtete. Er ist bereits mehrfach mit umstrittenen Aktionen aufgefallen.