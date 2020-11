Aktivisten: 14 pro-iranische Kämpfer bei Angriffen in Syrien getötet

Beobachtungsstelle: Israel für Angriffe in Provinz Deir Ez-zor verantwortlich

Bei Luftangriffen im Osten Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 14 pro-iranische Kämpfer getötet worden. Bei den Toten handle es sich mehrheitlich um Iraker, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mit. Den Angaben zufolge waren die Angriffe in der Provinz Deir Ez-zor nahe der irakischen Grenze von israelischen Kampfjets ausgeführt worden. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht dazu.

Die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien bezieht ihre Informationen aus einem Netz von Informanten vor Ort. Ihre Angaben lassen sich von unabhängiger Seite oft kaum überprüfen.

Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 hat das israelische Militär Hunderte Luftangriffe gegen die syrischen Regierungstruppen und ihre iranischen Verbündeten geflogen. Israel will damit verhindern, dass der Iran seinen Einfluss in Syrien ausdehnt. Die israelische Regierung und Armee bestätigen nur selten Militäreinsätze in dem Nachbarland.