Aktivisten: Drei Tote bei israelischen Raketenangriffen in Syrien

Bei erneuten Angriffen Israels in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens drei Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. Israelische Raketen hätten Militärposten im Süden des Bürgerkriegslandes angegriffen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Dort seien syrische Regierungstruppen und Milizen der libanesischen Hisbollah stationiert, die mit dem Iran verbündet sind.

Bei den Angriffen seien auch Waffendepots zerstört worden. Von israelischer Seite gab es zunächst keinen Kommentar.

Die syrische Staatsagentur Sana berichtete, die Luftabwehr habe "die meisten" der israelischen Raketen am Mittwochabend abgeschossen. Anwohner der Hauptstadt Damaskus hätten in der Nacht Explosionen und Sirenen von Rettungswagen gehört.

Im vergangenen Jahr hatte die israelische Luftwaffe laut ihrem Jahresbericht rund 50 Ziele in Syrien angegriffen. Meist richten die Angriffe sich gegen Truppen und Einrichtungen, die mit dem schiitischen Iran in Verbindung gebracht werden. Teheran sieht in Israel einen Erzfeind und ist zugleich im syrischen Bürgerkrieg ein enger Verbündeter von Machthaber Bashar al-Assad. Israel will verhindern, dass der Iran dort seinen Einfluss und vor allem seine Militäreinrichtungen weiter ausbaut.