Aktivisten: Israel griff erneut Ziele in Syrien an

Auch hochrangige Ziele unter den Opfern

Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben von Aktivisten erneut Ziele in Syrien bombardiert und dabei mindestens 19 mit dem Iran verbündete Kämpfer getötet. Unter den Toten seien auch einige hochrangige Offiziere, teilte die oppositionsnahe Syrische !Beobachtungsstelle für Menschenrechte1 am Donnerstag mit. Die Kampfflugzeuge hätten den Ort Abu Kamal an der syrisch-irakischen Grenze angegriffen.

Dort befinden sich vor allem irakische und pakistanische Kämpfer, die mit dem Iran verbündet sind. Israel äußerte sich nicht zu den Berichten.

Der Iran ist wie Russland ein wichtiger Verbündeter der syrischen Regierung von Präsident Bashar al-Assad. Iranische Truppen und die mit ihnen verbündete Milizen aus dem Irak und dem Libanon kämpfen seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011 an Seite der Regierungstruppen.

Israel greift in Syrien immer wieder Ziele an und warnt davor, dass der Iran seinen militärischen Einfluss dort und in anderen Teilen der Region ausbauen will. Erst am Dienstagabend hatte Israel nach Angaben von Aktivisten südlich der syrischen Hauptstadt Damaskus angegriffen und dabei acht mit dem Iran verbündete Milizionäre getötet. Der Iran soll von der Gegend aus Einsätze koordiniert haben. Vor einer Woche hatten israelische Kampfjets ebenfalls syrische Ziele beschossen.