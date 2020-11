Aldi weitet in Großbritannien Online-Bestellservice aus

Der deutsche Diskonter Aldi - in Österreich als Hofer bekannt - will seinen Online-Bestellservice in Großbritannien auf weitere Filialen ausweiten. Bis Weihnachten soll das Angebot auf 200 zusätzliche Geschäfte erweitert werden. Die Kette hatte den Service im September in einer Filiale begonnen, im vergangenen Monat waren 18 weitere Geschäfte dazugekommen.

Die Verbraucher können ihre Waren dabei online bestellen und dann zu ihrer lokalen Filiale fahren. Mitarbeiter bringen die Lebensmittel zum Auto. In Großbritannien bestellen seit Ausbruch der Corona-Pandemie immer mehr Verbraucher Lebensmittel im Internet, der Marktanteil der Online-Bestellungen hat sich auf 14 Prozent verdoppelt.

In Österreich hat Hofer keinen Bestellservice. Hierzulande haben Interspar und Billa ähnliche Angebote.