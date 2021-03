Alec Baldwin deaktiviert Twitter: USA ein "verklemmter" Ort

Nach Kritik an Tweet des Schauspielers - "Ironie hier nicht möglich"

Der US-Schauspieler Alec Baldwin hat sich von Twitter zurückgezogen und dabei die aktuelle Stimmung in den USA kritisiert. "Ich habe heute meinen Twitter-Account deaktiviert", sagte der 62-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) in einem Video auf Instagram, wo er nach eigenen Angaben aktiv bleiben möchte. Ursache für seinen Twitter-Rückzug seien die Reaktionen auf einen Tweet gewesen. Man könne auf Twitter nicht ironisch sein, auch in den USA könne man das nicht mehr, kritisierte er.

Baldwins Vermutung hinter der von ihm bekrittelten Entwicklng: "Weil die USA gerade so ein verklemmter, angespannter Ort ist und so ein unangenehmer Ort." Er habe das Gefühl, dass Twitter der Ort sei, den "all die Arschlöcher in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus" aufsuchen. Er selbst habe Twitter nur als Nachrichtenquelle verwendet.

In seinem heftig kritisierten Tweet hatte Baldwin nach eigenen Angaben einen Kommentar über den "wechselnden Akzent" einer Schauspiel-Kollegin gemacht. Vor einigen Monaten hatten sich Online-Diskussionen darüber entzündet, dass Baldwins Ehefrau Hilaria Baldwin in Interviews mal mit und mal ohne spanischen Akzent gesprochen hatte. Die 37-Jährige hatte sich daraufhin gegen den Vorwurf wehren müssen, eine spanische Herkunft vorgetäuscht zu haben.