Algeriens Präsident in Deutschland am Fuß behandelt

75-Jähriger soll in einigen Tagen nach Algerien zurückkehren

Algeriens Präsident Abdelmadjid Tebboune ist in Deutschland "erfolgreich" am Fuß behandelt worden. Dies teilte das Präsidialamt am Mittwoch mit. Der 75-Jährige werde nach ärztlicher Rücksprache in einigen Tagen zurück nach Algerien reisen. Die Fußbeschwerden waren demnach Folge einer Infektion mit dem Coronavirus. Eine nähere Erklärung gab es dafür nicht.

Tebboune hält sich zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten in Deutschland auf, um sich ärztlich behandeln zu lassen. Nach seiner vorigen Ankunft im Oktober wurde offiziell bestätigt, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Wo genau der Präsident behandelt wurde, teilte sein Büro nicht mit. Auch bei seiner nun zweiten Reise blieb der genaue Aufenthaltsort unklar.

In Algerien wurden bisher nach Angaben der Behörden rund 104.000 Corona-Infektionen gemeldet. Mehr als 2.800 Menschen starben nach offiziellen Angaben in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.