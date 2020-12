Ali Ijaz Ahmad neuer Aufsichtsrat für die Anadi Bank

Hemant Kanoria legte sein Mandat zurück

Die Austrian Anadi Bank mit Sitz in Klagenfurt meldet eine Änderung in ihrem Aufsichtsrat. Nachdem Hemant Kanoria sein Mandat mit Ende November zurückgelegt hat, folgt ihm Ali Ijaz Ahmad nach. Dieser wurde am 9. Dezember von der Hauptversammlung gewählt, so die Bank am Montag in einer Aussendung.

Ahmad verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der globalen Vermögensverwaltung, im Private Equity-Bereich sowie in der Strukturierung von grenzüberschreitenden Transaktionen, hieß es. Er ist unter anderem CEO von Makara Capital, einer Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Sitz in Singapur.