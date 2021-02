Alibaba-Fintech Ant wird strenger reguliert - Bericht

Umwandlung in Finanzholding auf Druck der Aufsichtsbehörden

Der chinesische Amazon-Rivale Alibaba beugt sich einem Bericht zufolge dem Druck der Regulatoren und wandelt seine Fintech-Tochter in eine Finanzholding um. Ant Group werde sein gesamtes Geschäft, also auch die Technologiesparte und Bereiche wie Essensauslieferungen, unter das Dach einer Finanzholding packen, berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Insider.

Damit würden die Regulatoren in China mehr Kontrolle über das riesige Fintech bekommen, das seine Pläne für den 37 Mrd. Dollar (30,72 Mrd. Euro) schweren Börsengang im Herbst auf Eis gelegt hatte. In den kommenden Tagen solle der Wandel in eine Finanzholding offiziell verkündet werden, hieß es in dem Bericht. Ant lehnte einen Kommentar ab.