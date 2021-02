Alice Cooper: Nur Mutter und Keith Richards nannten ihn "Vincent"

Schock-Rocker Alice Cooper wird 62 Im Dezember gab er noch ein Gastspiel in Deutschland, im Rahmen seiner "Theatre of Death Tour", und gab sich im Interview topfit: Er fühle sich wie 30, weil er seit 30 Jahren keinen Alkohol trinke. "Es ist, als würde ich rückwärts in der Zeit gehen." Trotzdem wird Alice Cooper am 4. Februar 62 Jahre alt.