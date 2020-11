Alice Cooper würdigt die alte Detroit-Szene - Popnews

Jamie Cullums Frau inspirierte Jazz-Pop-Crossover-Meister zu Weihnachtsalbum - Beatsteaks covern ihre Lieblingssängerinnen - Dream Wife veröffentlichen ihr einziges Konzert 2020

Detroit in den Siebzigern war eine Hochburg der harten Töne. Auch Alice Cooper startete mit der gleichnamigen Band dort seine Karriere durch. Nun würdigt der Sänger mit einem Album die US-Stadt und die Szene jener Tage. "Detroit Stories" erscheint am 26. Februar und ist der Nachfolger von "Paranormal" (2017). Produziert wurde das Album von Bob Ezrin, der 1970 der Gruppe auf die Sprünge geholfen hat. Als Gäste wirkten legendäre Musiker aus Detroit wie Wayne Kramer (MC5) mit.

Die Band Alice Cooper hatte seinerzeit Los Angeles hinter sich gelassen, da sie das Gegenteil der dortigen Flower-Power- und Hippie-Szene mit ihren Idealen von Liebe und Frieden verkörperte. In einem Farmhaus am Stadtrand von Detroit arbeiteten die Musiker mit Ezrin daran, den Stil von Alice Cooper zu definieren. "Detroit war wirklich der Ort für Heavy Rock", betonte der Sänger. "Als Soft-Rock-Band hatte man da echt nichts verloren. Alice Cooper mit dem gitarren-lastigen Hard-Rock-Sound und der krassen Bühnenshow hat nirgendwo in den USA reingepasst, weder musikalisch noch imagetechnisch. Detroit war der einzige Ort, an den Außenseiter wie wir reingepasst haben." Als Vorgeschmack auf "Detroit Stories" wurde bereits der Track "Rock 'n' Roll" veröffentlicht.

****

Eigentlich war es Sophie Dahls Idee: ein Weihnachtsalbum vom geliebten Ehemann. Da ließ sich Jazz-Pop-Crossover-Meister Jamie Cullum nicht lumpen, nutzte den Frühjahr-Lockdown und die gewonnene Freizeit aufgrund der verschobenen Tournee und fing an, Ideen zu sammeln. Aufgenommen wurden die zehn Eigenkompositionen mit Adele-Produzenten Greg Wells in den legendären Londoner Abbey Road Studios innerhalb von fünf Tagen mit einer 57-köpfigen Big Band. "The Pianoman At Christmas" (Universal) erscheint am 20. November, besagte Sophie Dahl ist mit ihrem Jamie am Cover zu sehen, hat sie doch viele Inspirationsimpulse geliefert. Der Vorbote "Turn On The Lights" ist bereits downloadbar. Ein Wunsch ans Christkind: Die beiden Live-Termine am 30. und 31. Jänner nächsten Jahres im Wiener Konzerthaus mögen in Erfüllung gehen.

****

Dream Wife mussten wie so viele andere Acts heuer ihre Tournee absagen. Die Musikerinnen Alice Go, Bella Podpadec und Rakel Mjöll bringen als Ersatz am 20. November das Live-Album "IRL (Live in London 2020)" heraus. Das darauf verewigte Konzert wurde eher zufällig vom Tontechniker des Trios im Jänner im Londoner Club Peckham Audio mitgeschnitten und dokumentiert die erste und einzige Show der Band im Corona-Jahr. Enthalten sind Highlights von beiden bisher erschienen Studiowerken sowie eine Live-Version eines neuen Songs ("Cheap Thrills"). Somit besteht zumindest die Möglichkeit, ein Konzert zum aktuellen Album "So When You Gonna..." zu Hause zu "erleben".

****

Die Beatsteaks veröffentlichen ihre erste Single seit knapp drei Jahren, es handelt sich um eine Coverversion des Ideal-Songs "Monotonie", einen der bekanntesten Stück der Neuen Deutschen Welle. Ein knallbuntes Video dazu ist unter http://go.apa.at/2a6iE3yJ zu sehen. Am 11. Dezember folgt die EP "In The Presence Of" mit weiteren Coverversionen, im Original von Sängerinnen gesungen, die von der deutschen Band hoch geschätzt werden. Viel wurde dazu noch nicht verraten, nur dass es bei der Auswahl keine Genre-Grenzen gegeben habe.

****

Die Songschreiberin und Musikerin Hachiku macht Dream-Pop, zu hören auf dem Debüt "I'll Probably Be Asleep". Der Stil erinnert an eine Mischung aus Warpaint und Wolf Alice. Die gebürtige US-Amerikanerin ist in der Nähe von Köln aufgewachsen, hat nach einem Auslandssemester in Melbourne und einem Praktikum bei einer Plattenfirma Kontakte in die dortige Musikszene geknüpft und u.a. mit Courtney Barnett, The Breeders oder Jose Gonzales gespielt - und gab schließlich ihre akademischen Pläne zugunsten der Musik auf. Dafür ist sie wieder nach Melbourne gegangen, wo sie mit ihrer Lebensgefährtin nun beheimatet ist.