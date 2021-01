Alko-Lenker krachte in Wien-Währing in Pkw einer 64-Jährigen

Frau verletzt - Betrunkenem wurde Führerschein abgenommen

Ein Alko-Lenker ist am Freitagnachmittag in der Gentzgasse in Wien-Währing mit seinem Pkw über die Fahrbahnmitte geraten und in das Auto einer entgegenkommenden Frau gekracht. Die 64-Jährige wurde bei dem Frontalzusammenstoß verletzt, der Unfallverursacher blieb unverletzt, gab die Landespolizeidirektion am Samstag bekannt.

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision gegen geparkte Pkw geschleudert worden, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Beim Alko-Lenker wurde ein Promille-Wert von 1,65 festgestellt . Der 60-Jährige wurde angezeigt, sein Führerschein wurde ihm noch am Unfallort abgenommen.