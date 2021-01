Alkofahrer im Pinzgau verletzte bei Unfall 40-Jährigen und flüchtete

Betrunkener geriet mit Auto in Gegenverkehr - 1,36 Promille im Blut

Ein 20-jähriger Einheimischer ist Sonntagvormittag betrunken mit dem Auto in Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Dessen 40-jähriger Lenker wurde dadurch verletzt. Der betrunkene Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, wurde aber ausgeforscht. Er hatte 1,36 Promille im Blut, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Die Fahrzeuge waren seitlich gegeneinander gekracht und dabei erheblich beschädigt worden. Der 20-Jährige wurde wegen des Verkehrsunfalles mit Fahrerflucht und wegen der Alkoholisierung angezeigt.

Auch im oberösterreichischen Bezirk Ried flüchtete ein betrunkener gleichaltriger Autofahrer, nachdem er mit einem nicht zugelassenen Auto in Gurten einen Zaun gerammt hatte. Der nur mit Sommerreifen ausgestattete Wagen kam von der Fahrbahn ab und blieb nach dem Crash unterhalb einer Böschung liegen. Von der Unfallstelle ließ sich der Flüchtige von seiner Mutter abholen. Die Polizisten kannten das Fahrzeug bereits und besuchten den jungen Mann daheim. Ein Alkotest ergab 1,86 Promille. Den Führerschein konnten ihm die Beamten nicht wegnehmen, der 20-Jährige hatte nämlich noch nie einen besessen.