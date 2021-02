Alkoholisierter 25-Jähriger randalierte in Baden

Mehrere Fenster eines Wohnhauses und Außenspiegel von geparkten Autos beschädigt - Erinnerungslücken bei der Einvernahme

Ein alkoholisierter 25-Jähriger hat am Mittwochabend in Baden randaliert. Der Mann hatte nach Angaben der Stadtpolizei mehrere Fenster im Gang eines Wohnhauses sowie die Außenspiegel von vier geparkten Autos beschädigt. Außerdem hatte sich der Wiener Neustädter gegenüber den Beamten aggressiv gezeigt. Bei der Einvernahme gab er später schließlich an, sich an nichts erinnern zu können. Den Niederösterreicher erwartet nun eine Anzeige.