Alkoholisierter Lkw-Lenker beging nach Crash in NÖ Fahrerflucht

25-Jähriger wird nun angezeigt

Ein alkoholisierter Lkw-Lenker hat am Montagabend nach der Kollision mit einem Pkw auf der B25 in Scheibbs Fahrerflucht begangen. Der 25-Jährige wurde Polizeiangaben zufolge nach dem Crash in der Scheibbser Katastralgemeinde Neustift angehalten. Dem Einheimischen wurde die Lenkerberechtigung vorläufig entzogen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wird er der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs angezeigt.

Die Unfallgegnerin des Mannes, eine 40-Jährige Autofahrerin, erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen. Sie wurde an Ort und Stelle von den Rettungskräften versorgt.