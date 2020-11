Alkolenker krachte in NÖ in Telefonzelle und beging Fahrerflucht

Weiterer Betrunkener im Bezirk Baden in Frontalcrash verwickelt - Keine Verletzten

Ein 24-jähriger Autolenker ist in der Nacht auf Sonntag in Kirnberg an der Mank (Bezirk Melk) in eine Telefonzelle, einen Telefonverteilerkasten und gegen eine Parkbank gekracht. Nach dem Unfall fuhr er weiter und stellte den beschädigten Pkw ab, teilte die Polizei am Montag mit. Als die Beamten den Niederösterreicher am Vormittag ausforschten, wies er noch immer einen Atemalkoholgehalt von etwa einem Promille auf.

Auch in Heiligenkreuz (Bezirk Baden) kam es am Sonntag zu einem Vorfall rund um Alkohol am Steuer. Ein 25-Jähriger kollidierte in der Früh mit seinem Pkw mit dem Wagen eines 71-Jährigen, nachdem er auf die Gegenfahrbahn geraten war. Die beiden Unfallbeteiligten blieben laut Exekutive unverletzt. Bei dem Jüngeren wurden im Anschluss knapp 1,6 Promille gemessen.

Konsequenzen hatten die jeweiligen Touren für beide Alkolenker. Die Männer mussten vorübergehend ihre Führerscheine abgeben und wurden den zuständigen Bezirkshauptmannschaften angezeigt.