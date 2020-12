Verletzt ins Spital

Ein 22-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag um 0.45 Uhr in Scharten (Bezirk Eferding) mit seinem Pkw links von der Straße abgekommen und gegen eine Gartenmauer geprallt. Der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen wurde verletzt ins Spital gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Sein Führerschein wurde dem 22-Jährigen vorläufig abgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Samstag mit.