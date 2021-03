Allianz Deutschland trat in der Coronakrise auf der Stelle

Allianz schließt Internetanbieter Allianz 24 Der größte deutsche Versicherer Allianz steht vor einem Kurswechsel in der Onlinestrategie in Deutschland. Die Marke "Allianz 24", über die der Münchener Konzern seit 2005 Kfz-Versicherungen im Internet vertreibt, werde Mitte September aufgegeben, sagte eine Allianz-Sprecherin am 21. Juli und bestätigte damit in Teilen einen Bericht der "Financial Times Deutschland".