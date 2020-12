Allianz: Österreicher glänzen bei Finanzwissen nicht

Nur jeder Dritte konnte sechs Fragen zu Geld und Risiko richtig beantworten

Der Versicherungskonzern Allianz hat in sieben Ländern 6.913 Personen sechs Fragen zum Thema Geld und Risiko gestellt und kam zu einem aus seiner Sicht "erschreckenden" Ergebnis. Die vier Finanzfragen konnten nur 28,5 Prozent richtig beantworten, in Österreich waren es 35,8 Prozent. Auf die zwei Fragen zum Thema Wahrscheinlichkeit und Diversifikation wussten nur 27,6 Prozent der Gesamtteilnehmer und 31,1 Prozent der Österreicher die richtige Antwort.

Eine der Fragen zur Finanzkompetenz war: Wenn sich in zehn Jahren in Ihrem Land die Preise verdoppeln und Ihr Einkommen verdoppelt, können Sie dann mehr, weniger, gleich viel kaufen? Eine der Risikofragen: Stellen Sie sich vor, Sie werfen einen Würfel. Die Wahrscheinlichkeit einer 6 ist doppelt so hoch wie die jeder anderen Zahl. Wie oft würde bei 70 Würfen im Schnitt die Zahl 6 gewürfelt werden? 20 Mal, 30 Mal, 35 Mal?

Auffällig war laut der Allianz-Mitteilung vom Mittwoch die Geschlechterkluft. Während 36,4 Prozent der teilnehmenden Männer die Finanzfragen richtig beantworteten, waren es bei den Frauen nur 20,7 Prozent. In Österreich war die Lücke - auf höherem Niveau - ebenso groß Männer: 44 Prozent, Frauen: 28 Prozent.

"Finanzkompetenz muss so rasch wie möglich verstärkt in die schulischen Lehrpläne integriert werden", fordere Allianz-Österreich-Finanzchefin Anne Thiel.