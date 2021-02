Allianz übernimmt chinesische Tochter komplett

Deutsche Bank bekommt Lizenz in China Die Deutsche Bank hat in China eine Lizenz für Kapitalmarktgeschäfte bekommen. Die Regulierungsbehörde gab endgültig grünes Licht für die bereits vor einem halben Jahr genehmigte Gemeinschaftsfirma mit der chinesischen Shanxi Securities, wie die Deutsche Bank mitteilte. Das Institut kann nun in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt Börsengänge und die Ausgabe von Schuldverschreibungen chinesischer Firmen begleiten. Banken wie UBS, Goldman Sachs und Credit Suisse betreiben bereits solche Geschäfte in China.