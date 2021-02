Allianz übertraf Gewinnerwartungen - Corona kostete 1,3 Mrd. Euro

Allianz setzt auf Brasilien Die Allianz hofft auf kräftig wachsende Geschäfte in Brasilien. Es gebe wenige Länder, die ein solches Marktpotenzial hätten, sagte der Präsident der Allianz Seguros SA in São Paulo, Edward Lange, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag). Vor allem die wachsende Mittelschicht in dem Boomland biete dem Unternehmen Chancen.