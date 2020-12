Allianz und Generali im Visier von Italiens Kartellbehörden

Wegen angeblich unfairer Praktiken in der Autoversicherung

Die italienische Kartellbehörde hat ein Verfahren gegen drei Versicherer wegen angeblich unfairer Praktiken in der Autoversicherung eröffnet. Allianz, Generali und Unipol hätten Kunden, die Entschädigungsansprüche anmeldeten, den Zugang zu Unfallprotokollen erschwert, erklärte die Behörde. Bereits am 26. November hatte die italienische Finanzpolizei die Büros der Versicherer durchsucht.

Der Konsumentenschutzverband Codacons begrüßte das von der Kartellbehörde eingeleitete Verfahren gegen die drei Versicherungsgesellschaften. "Zu oft haben Kunden in Italien Probleme, ihre Rechte vor Versicherungsgesellschaften durchzusetzen, vor allem wenn diese die Versicherten entschädigen müssen", so der Konsumentenschutzverband in einer am Mittwoch veröffentlichten Presseaussendung. Codacons will eine Klage gegen die drei Versicherungskonzerne einleiten, sollte aus den Ermittlungen hervorgehen, dass Versicherte wegen unfairen Praktiken Schäden erlitten haben.