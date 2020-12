Alpinisten verirrten sich bei Wanderung am Eisenerzer Reichenstein

Steirer und Niederösterreicherin in den Nachtstunden gerettet

Ein Steirer und eine Niederösterreicherin haben sich am Samstag am Eisenerzer Reichenstein (Bezirk Leoben) auf einem kaum benutzten Steig verirrt, da dieser wegen der Schneelage nicht zu finden war. Sie versuchten noch zum Gipfel zurückzukehren, doch dann setzte die Dunkelheit ein. Nach der Übermittlung ihrer GPS-Daten fanden Rettungskräfte die beiden und brachten sie in der Nacht auf Sonntag unverletzt ins Tal zurück, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Der 51-Jährige aus Leibnitz und die 46-Jährige aus Wiener Neustadt waren zu Mittag von der Passhöhe Präbichl zum Reichenstein aufgebrochen. Als sie angekommen waren, wollten sie den kaum benutzten Steig für den Rückweg verwenden, aber verirrten sich. Da sie ein GPS-Gerät dabei hatten, konnten sie den Rettern ihren genauen Standort durchgeben.