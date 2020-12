Alpinistin in der Obersteiermark verirrte sich im Nebel - gerettet

60-Jährige fand nach Aufstieg auf Hohen Zinken im Lachtal nicht zurück

Eine 60-jährige Alpinistin hat sich am Donnerstag im obersteirischen Murtal vermutlich wegen Nebels verirrt. Die Einheimische hatte eine Skitour auf den Hohen Zinken im Lachtal gemacht. Als sie wieder zurück zum Ausgangspunkt wollte, hat sie die richtige Route verloren. Gegen 15.00 Uhr rief sie einen Bekannten an, dieser wiederum alarmierte die Einsatzkräfte. Die Frau wurde von knapp 50 Bergrettern und Alpinpolizisten gegen 19.40 Uhr gefunden und gerettet, so die Polizei.