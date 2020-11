"Alter Ego": Theater-Stream mit Kotz-Smiley und Streuverlust

Theaterstück von Petra Maria Kraxner mit "Geisterpremiere" am Freitag in Innsbrucker Kammerspielen und zeitgleichem Live-Stream (Von Markus Stegmayr/APA)

Das Theaterstück "Alter Ego" der Tiroler Autorin Petra Maria Kraxner hat am Freitag in den Innsbrucker Kammerspielen eine "Geisterpremiere" ohne Publikum gefeiert. Zusätzlich dazu wurde es über diverse Kanäle des Landes Tirol live gestreamt. Dabei blieben deutliche Streuverluste in Bezug auf die passende Zielgruppe und Missverständnisse nicht aus.

Immerhin hatte schließlich der Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) höchstpersönlich zum Online-Theaterabend geladen. "In Zeiten des Lockdowns wollen wir ein Zeichen setzen", meinte er in einer Aussendung. So mancher Zuseher, der wahlweise über den YouTube-Kanal oder über die Facebook-Seite des Landes zum Theatervergnügen mit größtmöglicher Beinfreiheit und Hauspatschen-Option kam, wollte in dann in den Kommentaren etwa wissen, wie es mit der Skisaison weitergehe.

Zu ebenjenen drängenden, tendenziell kulturfernen Fragen gesellte sich auch der eine oder andere unfreundliche Kotz-Smiley. Das mochte zum einen an der falschen Erwartungshaltung des Online-Publikums liegen, dass das Stück zur Erheiterung der durch Corona krisengebeutelten Bevölkerung dienen sollte, zum anderen aber eindeutig auch am Stück selbst. Wenn es die Intention gewesen sein sollte, dem Nichttheatergeher ein niederschwelliges Angebot zu unterbreiten, demnächst eine Landestheater-Vorstellung vor Ort zu besuchen, dann ist dieser Ansatz gnadenlos gescheitert.

Denn das Werk von Kraxner, das unter der Regie von Philipp Jescheck auf die Bühne gebracht wurde, war ein typisches postmodernes Wörterrauschen, das sich nicht auf einen letzten Sinn festlegen lässt. Eher schon stellte es in der Form das dar, was es inhaltlich sagen will. Das "Alter Ego" der Autorin verliert sich im Arbeitsdruck und in der Dauerbeschallung durch Medien, Smartphones und ähnlichem Klimbim so stark, dass es den Halt verliert und willenlos durch eine Realität geworfen wird, in der alles möglich scheint und zugleich nichts mehr eine Bedeutung hat.

Zwischen den neusten Bademodentrends und dem nächste Dumpf-Rave hat ein Ego, so eine der Annahmen des Stückes, letzten Endes keine Chance auf Stabilität und Identität. Als Untermalung für diese Abwärtsspirale mit Wahnsinns-Tendenzen dienten dunkle Popmusik und ganz generell unheilverheißende Düster-Klangflächen. Wohlbefinden im Heimtheater vor dem Laptop oder Smart-TV erzeugte man damit definitiv nicht. Dass dadurch die Zugriffszahlen in den ersten Minuten der Aufführung drastisch nach unten rauschten, ist durchaus nachvollziehbar.

Diejenigen, die blieben und die 70 zum Teil kryptischen und sprachliche Komplexität behauptenden Minuten durchstanden, ließen sich dann auch in den Kommentaren zum Teil zu einem "Bravo" hinreißen und lobten darüber hinaus die schauspielerische Leistung. Zu diesem Zeitpunkt war das Kotz-Smiley fast schon wieder vergessen und die Frage nach der Zukunft der Skisaison noch immer unbeantwortet.

(S E R V I C E: "Alter Ego" von Petra Maria Kraxner. Regie: Philipp Jescheck, Bühne und Kostüme: Angela Karpouzi, Dramaturgie: Lisa Koller. Mit: Christina Constanze Polzer, Ulrike Lasta, Antje Weiser, Tom Hospes, Johannes Gabl. Geplante Vorstellungen am 9. und 20. Dezember und 3. Jänner. https://www.landestheater.at/)