Altmaier: Ausscheiden Felds als "Wirtschaftsweiser" bedauerlich

Hoffnung auf Rückkehr Felds in den Sachverständigenrat

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat das Ausscheiden des Vorsitzenden der "Wirtschaftsweisen", Lars Feld, als "bedauerlichen Verlust" bezeichnet. "Man soll mitten im Strom nicht ohne Not die Pferde wechseln", sagte Altmaier am Freitag bei einer Verabschiedung von Feld. Eine Verlängerung der Amtszeit von Feld wäre ein Zeichen der "ordnungspolitischen Verlässlichkeit" in schwierigen Zeiten gewesen, sagte Altmaier. Dies sei aber nicht möglich gewesen.

Die SPD hatte eine weitere Amtszeit Felds abgelehnt. Altmaier äußerte die Hoffnung, dass Feld eines Tages wieder Mitglied des Sachverständigenrats wird. Feld war seit März 2020 Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, dem er seit März 2011 angehört. Der fünfköpfige Rat berät die Politik. Die Experten werden umgangssprachlich auch als die "Wirtschaftsweisen" bezeichnet.

Feld sagte, er hätte sehr gerne weitergemacht im Sachverständigenrat. Ihm sei durchaus bewusst, dass zwei Amtszeiten normal seien. "Aber die Zeiten sind nicht normal." Es stünden wichtige Entscheidungen an in der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Er sei ein Verfechter der Schuldenbremse, die in der Krise Flexibilität gezeigt habe, sagte Feld. Er hätte gerne die Phase der Bewährung für die Schuldenbremse auch in der Zeit nach der Corona-Krise begleitet.

Feld gilt als ausgewiesener Ordnungspolitiker, also orientiert an den Prinzipien von Markt und Wettbewerb und gegen einen großen Einfluss des Staates. In der SPD gibt es viel Sympathie etwa für eine Reform der Schuldenbremse, um weitere staatliche Investitionen in den Aufbau einer klimaneutralen Wirtschaft zu ermöglichen. Die in der Coronakrise ausgesetzte und im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse erlaubt nur in geringem Maße neue Kredite.

Auf einen Kandidaten der SPD im Sachverständigenrat konnte sich die Koalition bisher nicht einigen. Damit bleibt der Platz von Feld zunächst unbesetzt. Führende Unionspolitiker hatten die SPD wegen des Ausscheidens Feld attackiert.