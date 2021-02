Altmaier kündigt Nachbesserung bei Coronahilfen an

Zuschuss zu betrieblichen Fixkosten wie Mieten und Strom wird erhöht

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0475 vom 26.02.2021 entfällt im 1. Absatz, zweiter Satz der Einschub "für vier Monate". Das Ministerium hat seine Angaben präzisiert ---------------------------------------------------------------------

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat eine Nachbesserung bei den in der Kritik stehenden Coronahilfen angekündigt. Bei der Überbrückungshilfe III können Firmen nun Abschlagszahlungen von insgesamt 800.000 Euro ausgezahlt bekommen, sagte Altmaier am Freitag in Berlin nach digitalen Beratungen mit seinen Amtskollegen der Länder. Dies sei ab Freitag möglich. "Das wird vielen helfen, die dringend auf dieses Geld angewiesen sind", so Altmaier.

Mit der Überbrückungshilfe werden betriebliche Fixkosten wie Mieten und Strom bezuschusst. Der maximale Förderbetrag liegt bei 1,5 Millionen Euro pro Fördermonat. Wirtschaftsverbände hatten die Politik wegen einer schleppenden Umsetzung der Hilfen wiederholt kritisiert.