Altmaier rechnet nicht mit zweitem Corona-Konjunkturpaket

In Zukunftsfelder wie Klimaschutz investieren

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier hält trotz des immer längeren Lockdown in der Coronakrise kein zweites Konjunkturprogramm für nötig. Die Regierung habe 2020 ein 130 Mrd. Euro schweres Paket aufgelegt, aus dem Gelder teilweise erst 2021 wirksam würden, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. "Deswegen glaube ich, dass Konjunkturprogramme klassischer Art, wie wir sie im letzten Jahr gemacht haben, im Augenblick nicht das Gebot der Stunde sind."

Es gebe aber trotzdem die Notwendigkeit, in Zukunftsfelder zu investieren. Er verwies auf das EU-Ziel, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Daraus folge ein umfangreicher Umbau der Industrie. Die Politik müsse die Wirtschaft unterstützen, dass dies auch gelinge. "Dafür kann ich mir weitere Unterstützungsmaßnahmen vorstellen." Details nannte Altmaier nicht.