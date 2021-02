Altmaier will Engpässe bei Impfstoff-Lieferketten beseitigen

Deutscher Wirtschaftsminister bietet Unterstützung an

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bietet führenden Impfstoffherstellern seine Unterstützung an, um Engpässe bei den Impfstoff-Lieferketten zu beseitigen. Es gelte jetzt, "etwaige Schwachstellen und Engpässe bei den Lieferketten zur Impfstoffherstellung und Impfstoffproduktion frühzeitig zu erkennen, um Problemen vorzubeugen und gemeinsam an Lösungsoptionen zu arbeiten", so Altmaier in einem Schreiben an die Vorstandschefs von 9 Impfstoffherstellern.

Die Zeitungen der "Funke Mediengruppe" (Donnerstagausgaben) zitieren aus dem Schreiben. Altmaier bittet die Hersteller, "den Status der Versorgung" mit dem Impfstoff zu beschreiben und auf sich abzeichnende Engpässe hinzuweisen.