Altmaier will Fixkosten-Zuschüsse deutlich ausweiten

Auf bis zu 1,5 Mio. Euro pro Unternehmen erhöhen und noch etwas größere Unternehmen einbeziehen

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier will die Überbrückungshilfe III - staatliche Zuschüsse zu den Fixkosten von Unternehmen - aufstocken. "Wir wollen die maximale Fördersumme der Überbrückungshilfe III auf bis zu 1,5 Millionen Euro pro Unternehmen erhöhen und noch etwas größere Unternehmen einbeziehen", sagt der CDU-Politiker dem "Handelsblatt". Der Handelsverband Deutschland begrüßte die geplanten Nachbesserungen bei den Coronahilfen.

Er habe entsprechende Vorschläge vorgelegt und sei optimistisch, "dass wir in der Bundesregierung zu schnellen und guten Ergebnissen kommen können", so Altmaier. Auch habe er vorgeschlagen, den Wertverlust von Saisonware als zusätzliche Kostenposition zu berücksichtigen. Das sei für viele Unternehmen im Einzelhandel wichtig.

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Genth, sagte am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: "Wir haben sehr für diese notwendigen Anpassungen gekämpft. Wenn die Bundesregierung die Coronahilfen für den Einzelhandel nun entsprechend verändern möchte, dann sind das gute Nachrichten."

Die Vorschläge gingen in die richtige Richtung, so Genth. "Die Erhöhung der Obergrenzen und die unbedingte Möglichkeit zu Abschreibungen von Saisonware entsprechen unseren Forderungen." Die Verständigung innerhalb der Bundesregierung und der Europäischen Union müsse jetzt aber schnell vorangehen, den Handelsunternehmen im Lockdown laufe die Zeit davon.

Nach deutlicher Kritik an schleppenden Hilfen für Unternehmen sowie zu viel Bürokratie planen Finanz- und Wirtschaftsministerium einfachere Bedingungen. Außerdem sollen Förderhöchstbeträge aufgestockt werden. Am Montag liefen zu den Nachbesserungen dem Vernehmen nach Beratungen zwischen beiden Ministerien. Wie viel Geld dies zusätzlich kostet, war zunächst unklar. Ziel war es, zu den Beratungen von Bund und Ländern am Dienstag über den weiteren Kurs in der Coronakrise eine gemeinsame Position zu erarbeiten.