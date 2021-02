AMAG - Baader erhöht Kursziel von 29,0 auf 33,0 Euro

B&C-Gruppe legte Pflichtangebot für AMAG Die B&C Gruppe hat für die AMAG heute Montag ein Pflichtangebot gelegt. Sie bietet pro Aktie 23,40 Euro plus die Dividende für das Geschäftsjahr 2012. Der Vorstand der AMAG wird am 16. April 2013 der Hauptversammlung der AMAG eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro je Aktie vorschlagen.