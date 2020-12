AMAG beendet im April eingeführte Kurzarbeit zu Jahresende

Abbau von Personal verhindert - 2021 neue Mitarbeiter gesucht

Der oberösterreichische Aluminiumkonzern AMAG will die Anfang April eingeführte Kurzarbeit mit Jahreswechsel beenden. Durch das staatlich unterstützte Instrument sei es gelungen, Personalabbau zu verhindern, die verbesserte Auftragslage und die positiven Konjunkturaussichten ermöglichten nun das Ende der Kurzarbeit, hieß es in einer Presseaussendung am Dienstag.

Das Unternehmen habe im April den Lockdown durch einen starken Auftragsrückgang zu spüren bekommen. Seit Beginn des vierten Quartals steige die Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten wie der Automobilindustrie wieder, in anderen Segmenten werde die Erholung noch Zeit brauchen. "Die aktuelle Auftragslage stimmt uns zuversichtlich und ermöglicht es uns, die Kurzarbeit mit 31.12.2020 zu beenden und auch wieder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen", sagte Vorstandsvorsitzender Gerald Mayer.