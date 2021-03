AMAG - Raiffeisen hebt Kursziel von 26,5 auf 34,5 Euro an

"Hold"-Votum bestätigt

Die Analysten der Raiffeisen Research (RFR) haben ihre Kursziel für die Aktie der AMAG von 26,5 auf 34,5 Euro deutlich angehoben. Die "Hold"-Empfehlung bestätigte der Analyst Markus Remis in seiner Reaktion auf die Jahreszahlen 2020 des Aluminiumkonzerns. Dabei strich der Experte unter anderem den höher als erwarteten Gewinn hervor.

Remis erhöhte seine Prognosen für den Gewinn vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) für das kommende Geschäftsjahr beträchtlich auf 124 Mio. Euro, auch wenn die Geschäftsführung den konzerneigenen Ausblick erst mit den Erstquartalszahlen veröffentlichen wird. Der prognostizierte starke Anstieg beim EBITDA fußt auf höhere Aluminiumpreise und höhere Volumina im Downstream-Geschäft der AMAG.

Die Dividendenschätzung für 2020 liegt bei 0,50 Euro je Titel. Eine Prognose für den Ertrag je Aktie lag der APA nicht vor.

Am Mittwochnachmittag tendierten die AMAG-Aktien an der Wiener Börse mit plus 1,5 Prozent bei 33,40 Euro.

