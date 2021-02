Amazon fragte in Klagenfurt wegen Grundstücks für Verteillager an

Amazon opfert weiter Gewinn für Größe Amazon hält sein Wachstumstempo mit Kampfpreisen und neuen Produkten hoch. Dabei nimmt der weltgrößte Online-Händler wie in der Vergangenheit in Kauf, dass er vergleichsweise wenig verdient. Im ersten Quartal sank der Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 37 Prozent auf unterm Strich 82 Millionen Dollar (63 Mio. Euro), wie Amazon am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Seattle mitteilte.