Amazon und Sky verkünden Partnerschaft

Prime Video in Österreich, Großbritannien, Irland, Deutschland und Italien auch über Sky zu sehen

Sky und Amazon haben am Montag eine langfristige Partnerschaft angekündigt, in deren Rahmen Prime Video auf Sky Q-, Now TV- und Sky X-Geräten eingeführt wird. Die Neuerung gilt für Kunden in Österreich, Großbritannien, Irland, Deutschland und Italien, teilte Sky in einer Aussendung am Montag mit.

Damit sind Prime-Video-TV-Serien, -Filme und weitere Inhalte neben Sky-Originals und Netflix-Inhalten sowie Apps wie YouTube an einem Ort zu sehen. Zudem wird die Now-TV-App auch auf kompatiblen Fire-TV-Geräten eingeführt.