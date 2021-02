American Football: Bisherige Super-Bowl-Ergebnisse und Rekordsieger

Alle bisherigen Super-Bowl-Spiele in der National Football League (NFL) bis zur 55. Auflage, die am Sonntag in Tampa einen Triumph der Tampa Bay Buccaneers gebracht hat:

Jahr Sieger Verlierer Ergebnis MVP 1967 Green Bay Packers Kansas City Chiefs 33:10 Bart Starr 1968 Green Bay Packers Oakland Raiders 33:14 Bart Starr 1969 New York Jets Baltimore Colts 16:7 Joe Namath 1970 Kansas City Chiefs Minnesota Vikings 23:7 Len Dawson 1971 Baltimore Colts Dallas Cowboys 16:13 Chuck Howley 1972 Dallas Cowboys* Miami Dolphins 24:3 Roger Staubach 1973 Miami Dolphins Washington Redskins 14:7 Jake Scott 1974 Miami Dolphins Minnesota Vikings 24:7 Larry Csonka 1975 Pittsburgh Steelers Minnesota Vikings 16:6 Franco Harris 1976 Pittsburgh Steelers Dallas Cowboys* 21:17 Lynn Swann 1977 Oakland Raiders Minnesota Vikings 32:14 F. Biletnikoff 1978 Dallas Cowboys Denver Broncos 27:10 White, Martin 1979 Pittsburgh Steelers Dallas Cowboys 35:31 Terry Bradshaw 1980 Pittsburgh Steelers Los Angeles Rams 31:19 Terry Bradshaw 1981 Oakland Raiders Philadelphia Eagles 27:10 Jim Plunkett 1982 San Francisco 49ers** Cincinnati Bengals 26:21 Joe Montana 1983 Washington Redskins Miami Dolphins 27:17 John Riggins 1984 Los Angeles Raiders Washington Redskins 38:9 Marcus Allen 1985 San Francisco 49ers** Miami Dolphins 38:16 Joe Montana 1986 Chicago Bears New England Patriots 46:10 Richard Dent 1987 New York Giants Denver Broncos 39:20 Phil Simms 1988 Washington Redskins Denver Broncos 42:10 Doug Williams 1989 San Francisco 49ers Cincinnati Bengals 20:16 Jerry Rice 1990 San Francisco 49ers Denver Broncos 55:10 Joe Montana 1991 New York Giants Buffalo Bills 20:19 Ottis Anderson 1992 Washington Redskins Buffalo Bills 37:24 Mark Rypien 1993 Dallas Cowboys Buffalo Bills 52:17 Troy Aikman 1994 Dallas Cowboys Buffalo Bills 30:13 Emmitt Smith 1995 San Francisco 49ers San Diego Chargers 49:26 Steve Young 1996 Dallas Cowboys Pittsburgh Steelers 27:17 Larry Brown 1997 Green Bay Packers New England Patriots 35:21 Desmond Howard 1998 Denver Broncos Green Bay Packers 31:24 Terrell Davis 1999 Denver Broncos Atlanta Falcons 34:19 John Elway 2000 St. Louis Rams Tennessee Titans 23:16 Kurt Warner 2001 Baltimore Ravens New York Giants 34:7 Ray Lewis 2002 New England Patriots St. Louis Rams 20:17 Tom Brady 2003 Tampa Bay Buccaneers Oakland Raiders 48:21 Dexter Jackson 2004 New England Patriots Carolina Panthers 32:29 Tom Brady 2005 New England Patriots Philadelphia Eagles 24:21 Deion Branch 2006 Pittsburgh Steelers Seattle Seahawks 21:10 Hines Ward 2007 Indianapolis Colts Chicago Bears 29:17 Peyton Manning 2008 New York Giants New England Patriots 17:14 Eli Manning 2009 Pittsburgh Steelers Arizona Cardinals 27:23 Santonio Holmes 2010 New Orleans Saints Indianapolis Colts 31:17 Drew Brees 2011 Green Bay Packers Pittsburgh Steelers 31:25 Aaron Rodgers 2012 New York Giants New England Patriots 21:17 Eli Manning 2013 Baltimore Ravens San Francisco 49ers 34:31 Joe Flacco 2014 Seattle Seahawks Denver Broncos 43:8 Malcolm Smith 2015 New England Patriots Seattle Seahawks 28:24 Tom Brady 2016 Denver Broncos Carolina Panthers 24:10 Von Miller 2017 New England Patriots Atlanta Falcons 34:28 Tom Brady 2018 Philadelphia Eagles New England Patriots 41:33 Nick Foles 2019 New England Patriots Los Angeles Rams 13:3 Julian Edelman 2020 Kansas City Chiefs San Francisco 49ers 31:20 Patrick Mahomes 2021 Tampa Bay Buccaneers Kansas City Chiefs 31:9 Tom Brady * = mit dem österreichischen Kicker Toni Fritsch ** = mit dem österreichischen Kicker Raimund "Ray" Wersching MVP = wertvollster Spieler in der Super Bowl Meiste Super-Bowl-Titel: 1. New England Patriots 6 (zuletzt 2019) . Pittsburgh Steelers 6 (2009) 3. Dallas Cowboys 5 (1996) . San Francisco 49ers 5 (1995) 5. New York Giants 4 (2012) . Green Bay Packers 4 (2011) 7. Denver Broncos 3 (2016) . Washington Redskins 3 (1992) . Oakland Raiders/LA Raiders 3 (1984) Weiter: . Tampa Bay Buccaneers 2 (2003, 2021)