American Football: Brady will auch noch mit 45 in der NFL spielen

"Ja, das ziehe ich definitiv in Erwägung"

Der 43-jährige Football-Superstar Tom Brady, der am Sonntag (Ortszeit/8. Februar 0.30 MEZ/live Puls 4 und Puls 24) seinen siebenten Super-Bowl-Triumph anpeilt, hat am Montag betont, dass er noch mindestens zwei Jahre in der National Football League (NFL) spielen wolle. Auf die Frage, ob er auch noch nach seinem 45. Geburtstag am 3. August 2022 in der NFL als Profi auflaufen könnte, antwortete der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers: "Ja, das ziehe ich definitiv in Erwägung."

Sein Vertrag in Tampa läuft noch eine weitere Saison. "Es wird schwer aufzuhören, wann auch immer ich aufhöre. Es war so lange ein Teil meines Lebens. Football ist so viel mehr als ein Spiel für mich", betonte Brady. "Ich denke, ich werde merken, wann die Zeit für mich gekommen ist. Aber ich weiß nicht, wann diese Zeit kommen wird."

Brady war erst im vergangenen März nach 20 Jahren bei den New England Patriots, mit denen er sechs Mal die Super Bowl gewann, zu den "Bucs" nach Florida gewechselt. Mit 40 Touchdown-Pässen im Grunddurchgang bewies der Ehemann von Ex-Supermodel Gisele Bündchen (40), dass er noch immer zu den besten NFL-Spielmachern zählt. Nun hofft Brady in der Nacht auf Montag im NFL-Endspiel gegen Titelverteidiger Kansas City Chiefs auf den krönenden Abschluss der Saison.