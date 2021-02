"American Standards": Ian Fisher hat wieder abgeliefert - Popnews

Black Country, New Road werden gefeiert - Cloud Nothings finden zur Form zurück - Avec mit höchst persönlichem Song - Nick Cave in Ausstellungs- und Buchform

****

"American Standards" hat der in Wien lebende US-Amerikaner Ian Fisher sein neues, am Freitag erscheinendes Album getauft - und doch sei es für ihn jene seiner Platten, die "am wenigsten nach Country" klinge. "Aber ich kann nicht leugnen, dass es durch die Texte und die Einflüsse der Songs immer noch mit diesem Genre zu tun hat, das ich liebe." Grundsätzlich sind die zwölf Songs einfach guter Singer-Songwriter-Pop, der mal in Richtung Indie schielt, dann wieder auf Folk getrimmt aus den Boxen schallt. Das von Rene Mühlberger (Pressyes) produzierte Endergebnis ist in jeder Hinsicht eine runde Sache, ohne sich mit großen Effekten anbiedern zu wollen. Abwechslungsreich instrumentiert, emotional gesungen, hat Fisher hier wieder vollends abgeliefert.

****

Sie sind der aktuell heißeste Scheiß von der Insel: Die britischen Newcomer Black Country, New Road sorgen für hymnische Kritiken, soweit das Auge reicht. Das Septett hat mit seinem auf dem eigentlich für elektronische Perlen bekannten Label Ninja Tune veröffentlichten Debüt "For The First Time" eine kunterbunte Mischung aus Jazz, Rock, Postpunk und Hip-Hop vorgelegt, die Kopf wie Beine gleichermaßen anspricht. Ersteres vor allem auch deshalb, weil Isaac Wood mit seinem Sprechgesang Geschichten entstehen lässt, die von allerlei popkulturellen Referenzen ebenso leben wie einer eigenwilligen Unbestimmtheit. Man verliert sich bei Black Country, New Road - in der Musik wie in den Worten.

****

Raus aus der Komfortzone: Seit mehr als zehn Jahren ist Dylan Baldi mit seinem Projekt Cloud Nothings unterwegs, zunächst als Ein-Mann-Unternehmen, ab dem Durchbruchsalbum "Attack on Memory" im Bandformat. Stetig arbeitete man sich über die Jahre an Rock und Pop ab, schuf ungestüme Noise-Attacken, in denen dann doch eine Ohrwurmmelodie versteckt war. Mit dem neuesten Lebenszeichen "The Shadow I Remember" (erscheint am 26. Februar) wollte Baldi nun etwas Neues versuchen. "Ich habe mich gefühlt, als ob ich in einem Charakter feststecken würde", so der Songwriter. Also stürzte er sich kopfvoran in das Vorhaben und ließ die Ideen fließen, was zu nicht weniger als 30 Demos führte. Die elf daraus destillierten Stücke sind nun keine Neuerfindung für Cloud Nothings, aber doch eine Rückkehr zur Form. Zappelig, ungestüm, eingängig, überraschend - jene Dinge, die die Band schon früher ausgezeichnet haben, sind in vollem Glanz zurückgekehrt. Lo-Fi-Rock erster Güte eben.

****

Ein äußerst persönliches Stück Musik hat die oberösterreichische Sängerin Avec veröffentlicht: Im Song "I Don't Pray" setzt sich Miriam Hufnagl mit dem Tod ihres Onkels auseinander, der vergangenes Jahr völlig überraschend mit 42 Jahren verstorben ist. "Wir hatten eine sehr enge Beziehung", so Avec. "Mein Onkel hat eine sehr große Rolle in meiner Musikkarriere gespielt." Um mit dem schmerzlichen Verlust umgehen zu können, hat Avec das Stück geschrieben, zu dem ab 21. Februar auch ein Video veröffentlicht wird. Dominiert von einer zarten Gitarrenmelodie und Avecs ausdrucksstarker Stimme, gelingt eine tiefgehende Nummer, die trotz aller Trauer und Melancholie auch den für Avec so typischen Hoffnungsschimmer durchblicken lässt.

****

Tonträger von Nick Cave gibt es zahlreiche. Auch Romane und Drehbücher hat der Australier einige geschrieben. Nun gibt es auch einen Ausstellungskatalog, der zwischen eigenständigem Kunstwerk und ausführlicher Materialsammlung angesiedelt ist. Der Verlag Kiepenheuer & Witsch hat den englischsprachigen Katalog der Ausstellung "Stranger Than Kindness", die im vergangenen Halbjahr in der Dänischen Königlichen Bibliothek in Kopenhagen zu sehen war, herausgebracht und ein Heftchen mit den deutschen Übersetzungen der Begleittexte und Essays beigelegt.

Rund 300 Objekte waren in der Schau in teils originalgetreu nachgebauten Zimmern zu sehen. Die im Katalog versammelten "Zeichnungen, Karten, Listen, Kritzeleien, Fotos, Gemälde, Collagen, Notizen und Entwürfe" seien als "System von manischen tangentialen Informationen" zu verstehen, nicht als eigenständige Kunstwerke, sondern als "wilde und zwanghafte Überbauten" seiner Songs, schreibt Cave im Vorwort. Im Mittelpunkt stehen seine kunstvoll gestalteten Notiz- und Tagebücher voller Lyrik und Lyrics, Zeichnungen und Heiligenbildchen. Aber auch Jesusstatuen und Caves Schreibmaschine sind zu bewundern. Den Vogel der Cave-Ikonografie schießt aber ein Foto seiner 1985 bewohnten Westberliner Künstlerklause ab, die den Twen wie in einer vollgestopften Höhle unter einem Elvis-Foto zwischen Bücherstapeln und Wodka-Flaschen beim Schreiben seines Romandebüts "Und die Eselin sah den Engel" zeigt: "In dieses Zimmer, das eine ehemalige Dienstmädchen-Kammer war, musste man kriechen, um hineinzukommen." (Nick Cave: "Stranger than Kindness", Übersetzt von Christian Lux, Kiepenheuer & Witsch, 276 Seiten, 29,90 Euro, ISBN: 978-3-462-00066-5)