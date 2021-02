Amerikanische Elektronikmarkt-Kette Fry's Electronics schließt

Gastro-Ketten am Vormarsch Als der US-Kaffeesieder Starbucks 2001 seinen ersten Shop in Wien eröffnete, wurden die Pläne hoch angelegt: Innerhalb von fünf Jahren wollte die Kette 60 Shops in Österreich führen. Anno 2009 gibt es gerade einmal elf Starbucks-Ableger in Österreich, zwei Filialen mussten im Zuge der Wirtschaftskrise sogar wieder geschlossen werden. Außer McDonalds konnte kaum eine international erfolgreiche Gastro-Kette ihre angepeilten Ziele in Österreich verwirklichen. Etliche brauchten am heimischen Markt sogar mehrere Anläufe, um Fuß zu fassen.