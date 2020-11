Ammoniak in Betriebsgebäude in Vorarlberg ausgetreten

In einem Betriebsgebäude in Dornbirn in Vorarlberg ist es Samstagfrüh zu einem Austritt von Ammoniak gekommen. Wie die Polizei berichtete, hatte ein Gasmelder ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Dornbirn stellte daraufhin fest, dass Spuren von ausgetretenem Ammoniak in dem Gebäude erkennbar waren.

Der Raum, in dem das Gas ausgetreten war, wurde verschlossen. Er wurde vorerst gesperrt und nicht mehr verwendet. Eine weitere Gefahr bestand laut Exekutive nicht. Die Feuerwehr Dornbirn war mit 40 Mitgliedern im Einsatz.