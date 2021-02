Amnestie für Gewalt nach Morales-Rücktritt in Bolivien beschlossen

Bolivien nimmt Lithium-Produktion auf

Bolivien hat mit dem Abbau der weltgrößten Lagerstätten von Lithium für die Herstellung von Batterien begonnen. Präsident Evo Morales nahm die ersten Proben des Alkalimetalls in Empfang, die in einer Pilotanlage in der Salzwüste von Uyuni hergestellt worden waren.