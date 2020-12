Amnesty fordert Freilassung von saudi-arabischer Frauenrechtlerin

HRW bezeichnet Urteil gegen Hathloul als "Schande"

Nach der Verurteilung der bekannten Aktivistin und Frauenrechtlerin Loujain al-Hathloul in Saudi-Arabien hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International am Dienstag deren "sofortige und bedingungslose Freilassung" gefordert. Der Prozess sei "zutiefst fehlerhaft" gewesen, so Heba Morayef, Amnesty-Direktorin für die Region Nahost und Nordafrika. Hathloul, die bereits seit Mai 2018 im Gefängnis sitzt, wurde am Montag zu fünf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt.

Während ihrer Haft sei Hathloul gefoltert, sexuell belästigt und anderwärtig misshandelt worden. "Sie wurde in Einzelhaft gehalten und ihr wurde der Zugang zu ihrer Familie verwehrt. Wir sind äußerst besorgt um ihr Wohlergehen und ihre Sicherheit und wiederholen unsere Forderungen nach ihrer sofortigen und bedingungslosen Freilassung", appellierte Amnesty. In der Zwischenzeit müssten der 31-Jährigen Kontakt zu ihrer Familie sowie Zugang zu einer Ärztin oder einem Arzt gewährt werden.

Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) kritisierte das Urteil als "Schande". Hathloul habe nichts anderes als ihre Rechte gefordert und solle nicht von einem Gnadenerlass abhängig sein, sagte HRW-Direktor Kenneth Roth.

Die Hälfte der Haftstrafe wurde Hathlouls Familie zufolge in eine Bewährungsstrafe umgewandelt, damit könnte die 31-Jährige im Februar oder März freigelassen werden. Hathloul war zweimal in Hungerstreik gegangen, um gegen die Bedingungen ihrer Haft zu protestieren. Die Vorwürfe der Folter hatte das Gericht vergangene Woche zurückgewiesen.

Hathloul zählt zu den international bekanntesten Aktivisten in der streng islamischen Monarchie Saudi-Arabien und wurde vor allem durch die Kampagne für ein Ende des Autofahrverbots für Frauen bekannt. Sie wurde im Mai 2018 festgenommen - kurz bevor das Fahrverbot aufgehoben wurde.

Amnesty wiederholte indes auch die Forderung nach einer "sofortigen und bedingungslosen Freilassung" aller saudischen Menschenrechtsverteidiger und Frauenaktivisten, die sich noch in Haft befinden, darunter Samar Badawi, Nassima al-Sada, Nouf Abdulaziz und Maya'a al-Zahrani". Saudi-Arabiens Rhetorik über Menschenrechtsreformen sei "völlig hohl".

(Alternative Schreibweisen: Lujain al-Hathlul)