Amnesty kritisiert EU wegen Flüchtlingskrise in Bosnien

Menschenrechtsorganisation: 2.500 Migranten harren in eisiger Kälte aus

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International gibt der EU eine Mitschuld an den katastrophalen humanitären Bedingungen für Flüchtlinge in Bosnien-Herzegownia. "Die Verantwortung der EU ist klar - die aktuelle humanitäre Krise ist auch eine Folge der europäischen Abschottungspolitik, die dazu geführt hat, dass Tausende an ihrer Peripherie oder in den Nachbarländern gestrandet sind", kritisierte Amnesty am Dienstag in einer Aussendung.

"Für die meisten der Menschen, die derzeit in Bosnien und Herzegowina bei bitterer Kälte im Freien schlafen müssen, wären Unterkünfte vorhanden. Was fehlt, ist der politische Wille zur praktischen Umsetzung der Unterbringung", sagte Eve Geddie, Leiterin des EU-Büros von Amnesty International. "Die EU muss jetzt mit den Behörden in Bosnien und Herzegowina zusammenarbeiten, um umfassende und langfristige Lösungen für die Menschen dort zu finden und sicherzustellen, dass sich die gleiche Situation im nächsten Winter nicht noch einmal wiederholt."

In Bosnien-Herzegowina harren nach Angaben der Menschenrechtsorganisation etwa 2.500 Migranten und Asylsuchende in eisiger Kälte aus, darunter 900 Bewohner des Behelfslagers in Lipa. Die bosnischen Behörden würden ihnen keine angemessene Unterkunft zur Verfügung stellen, und die EU-Agenturen setzten weiterhin nur auf kurzfristige Lösungen, so Amnesty. Dabei habe die Europäische Union in den vergangenen drei Jahren Bosnien-Herzegowina mit über 88 Millionen Euro für den Bereich Migrationssteuerung unterstützt.

"Ohne Zugang zu fließendem Wasser, adäquaten sanitären Einrichtungen oder Heizung besteht ein erhebliches Risiko für die Gesundheit und Sicherheit der Menschen. Lipa bleibt als dauerhafter Unterbringungsort ungeeignet", warnte Geddie. "Solange die EU ihre Politik nicht ändert, die solche humanitären Krisen verursacht, gleicht ihre Unterstützung einem Feigenblatt. Die EU muss sichere und legale Wege für diejenigen schaffen, die vor Konflikten, Verfolgung oder Armut fliehen und versuchen, Europa zu erreichen", forderte Geddie.