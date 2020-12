Amnesty kritisiert Menschenrechtsverletzungen bei Covid-19-Maßnahmen

Menschenrechtsorganisation dokumentiert Fälle in 60 Staaten

Amnesty International hat in einem neuen Bericht Menschenrechtsverletzungen bei der Durchsetzung von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in 60 Staaten dokumentiert. "Auf der ganzen Welt verletzen Sicherheitskräfte während dieser Pandemie das Völkerrecht, indem sie unverhältnismäßige und unnötige Gewalt anwenden, um Lockdowns und Ausgangssperren durchzusetzen", kritisierte Patrick Wilcken, Vize-Leiter der Abteilung Globale Themen bei Amnesty International.

"Unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Covid-19 wurden bereits erschreckende Menschenrechtsverletzungen begangen", so Wilcken. So seien Menschen getötet oder schwer verletzt worden, weil sie gegen die verhängten Auflagen verstoßen haben sollen oder weil sie gegen schlechte Haftbedingungen protestiert hätten, kritisiert die Menschenrechtsorganisation.

In Kenia seien allein in den ersten fünf Tagen nach Verhängung einer Ausgangssperre mindestens sieben Personen bei Polizeieinsätzen getötet worden, 16 Menschen hätten aufgrund ihrer Verletzungen ins Spital eingeliefert werden müssen. In Angola hätte die Polizei einem Jugendlichen ins Gesicht geschossen, weil er gegen die Ausgangssperre verstoßen haben soll. Zwischen Mai und Juli seien in Angola sieben junge Männer bei der Durchsetzung von Covid-19-Restriktionen getötet worden. In Südafrika habe die Polizei Gummigeschoße auf Leute, die sich am ersten Tag des Lockdowns auf den Straßen versammelt hätten, abgefeuert, so die NGO.

Im Iran hätten etwa Sicherheitskräfte Berichten zufolge scharfe Munition und Tränengas eingesetzt, um Proteste gegen den mangelhaften Schutz von Inhaftierten vor Covid-19 aufzulösen. Dabei seien mehrere Menschen verletzt und einige getötet worden. Zwischen März und Mai seien in der Türkei 510 Leute in Gewahrsam genommen worden, weil sie "provokative Coronavirus-Posts" in den sozialen Medien geteilt hätten. Auf einem Video sei dokumentiert, dass in Tschetschenien die Polizei einen Mann verprügelt habe, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz getragen habe.

In der Dominikanischen Republik seien zwischen dem 20. März und dem 30. Juni ungefähr 85.000 Menschen festgesetzt worden, weil sie die Ausgangssperre nicht eingehalten hätten. In El Salvador hätten Sicherheitskräfte einen Mann mit Schüssen in die Beine verletzt, als er Lebensmittel einkaufen wollte, schreibt Amnesty.

"Selbstverständlich spielt die Polizei derzeit eine wichtige Rolle beim Schutz von Leben und Gesundheit. Allerdings wird die Lage nur verschlimmert, wenn zur Durchsetzung von Gesundheitsvorschriften in unverhältnismäßiger Weise auf Zwangsmaßnahmen zurückgegriffen wird", betonte Wilcken laut Aussendung. Zudem hätten die Festnahme und Inhaftierung von Menschen, der Einsatz von Gewalt und die Auflösung von Versammlungen das Virus nicht eingedämmt, sondern in vielen Fällen die Ansteckungsgefahr noch erhöht - und zwar sowohl für die Ordnungskräfte als auch für die Betroffenen.