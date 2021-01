Amnesty zeichnet düsteres Bild vom Strafvollzug in Ägypten

Menschenrechtsorganisation kritisiert "tagtägliche Gewalt und gezielte Repression"

ACHTUNG - SPERRFRIST: DIESE MELDUNG DARF NICHT VOR DER OBEN ANGEFÜHRTEN SPERRFRIST VERÖFFENTLICHT WERDEN! EINE VORZEITIGE VERÖFFENTLICHUNG KANN ZU (MEDIEN)RECHTLICHEN PROBLEMEN FÜHREN UND DIE FRÜHZEITIGE BERICHTERSTATTUNG DER APA ÜBER GESPERRTE INHALTE ZUKÜNFTIG EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN

Zehn Jahre nach dem Sturz von Langzeitpräsident Hosni Mubarak in Ägypten zeichnet die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ein düsteres Bild vom Strafvollzug in dem autoritär regierten Land. Tausende würden dort weiterhin über Monate oder Jahre unter oft menschenunwürdigen Bedingungen in überfüllten Gefängnissen festgehalten, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht.

Auch zehn Jahre nach der Revolution setze die ägyptische Regierung "tagtäglich Gewalt, Folter und gezielte Repression" ein, sagte Markus Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland.

Die Liste der im Bericht dokumentierten Mängel ist lang: ungesundes Essen, dunkle, schlecht belüftete Zellen, kaum oder keine frische Luft und unhygienische Zustände mit wenig Zugang zu Wasser und Toiletten. Die unzureichende Gesundheitsversorgung würde Häftlinge unnötig leiden lassen und habe in einigen Fällen möglicherweise zum Tod geführt. Der Kontakt zu Angehörigen würde stark reduziert oder komplett verweigert - in einigen Fällen mehr als vier Jahre lang.

Nach UNO-Angaben sitzen in Ägypten rund 114.000 Menschen im Gefängnis. Berichte über Folter und schlechte Zustände weist die Regierung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi zurück.

* Bitte S P E R R F R I S T beachten *